Белград, 18 июля, 2022, 20:03 — ИА Регнум. «Движение социалистов Сербии» всегда будет опорой президенту Александру Вучичу, вне зависимости от того, будет ли эта политическая партия входить в состав нового правительства. Об этом заявил лидер движения, министр внутренних дел Сербии Александр Вулин 18 июля.

Mediaportal.vojvodina.gov.rs Александр Вулин

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Вулин подчеркнул, что политическая позиция «Движения социалистов Сербии» предельно четкая.

«Мы выступаем за военный нейтралитет Сербии, против присоединения к антироссийским санкциям, за сохранение Республики Сербской и за упорную борьбу, направленную на сохранение нашего суверенитета в Косово и Метохии. Мы выступаем за социальную справедливость, сохранение Сербии как самостоятельного и суверенного государства. Это может гарантировать только президент Вучич и больше никто», — процитировал телеканал РТС слова Вулина.

По словам политика, Вучич является единственным свободным лидером в Европе, который проявил мужество и не присоединился к антироссийским санкциям и которому удалось сохранить самостоятельный внешнеполитический курс.

Вулин добавил, что иногда его позиция не совпадает с позицией президента Вучича, но они абсолютно согласны в том, что Сербия должна остаться свободной и независимой.

Напомним, что президент Вучич недавно начал консультации с представителями парламентских политических партий о формировании нового правительства. Парламентские и президентские выборы в Сербии прошли 4 апреля.