Ульяновск, 18 июля, 2022, 14:21 — ИА Регнум. В Ульяновской области решили бороться с шелкопрядом, для чего будет разработан соответствующий план. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального министерства природы и цикличной экономики по итогам совещания.

Иван Шилов ИА REGNUM Лес

В ведомстве поясняют, что от жителей Мелекесского и Новомалыклинского района поступают обращения о нашествии гусениц.

«По состоянию на 18 июля, общая площадь поражения составила порядка 2000 га. Стоит отметить, что на территории региона вспышка непарного шелкопряда за последние десять лет наблюдается впервые», — приводятся слова начальника отдела минприроды Сергея Беляева .

По его словам, специалисты обследуют местность, где замечен шелкопряд, устанавливаются феромонные ловушки, и ведётся учёт взрослой особи. На осень намечен учёт вредителя по яйцекладкам, после чего будет дан прогноз развития на 2023 год.

Министр природы Ульяновской области Гульнара Рахматулина поручила разработать план по борьбе с непарным шелкопрядом. В числе мероприятий — ликвидация очагов размножения путём наземной обработки.

Отметим, что непарный шелкопряд является одним из наиболее распространённых вредителей леса. В данный момент вредитель переходит в фазу куколки.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2022 году в 19 сёлах Сурского района Ульяновской области проведена обработка от чёрной мошки (гнуса).

Подробнее: В сёлах Ульяновской области провели обработку от гнуса