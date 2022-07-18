Милан, Италия, , 14:20 — REGNUM В сложившихся условиях в Италии нужно провести досрочные парламентские выборы, заявил 18 июля заместитель главы «Лиги» Лоренцо Фонтана.

Лоренцо Фонтана Euranetplus-inside.eu

Сейчас либералы и популисты занимаются «политическим театром» и часто меняют свои позиции, как «балерины», лишая правительство возможности спокойно работать, отметил он.

Необходимо провести новые выборы, после которых будет сформировано новое большинство, которое сможет в течение пяти лет заниматься актуальными для станы вопросами — рынком труда, безопасностью, здравоохранением, отметил Фонтана.

Как сообщалось ранее, Драги подал в отставку, объясняя свое решение непрочностью правящей коалиции. Ведущая парламентская партия — популисты из «Движения 5 звезд» воздержались при голосовании о доверии правительству, причиной стали разногласия с Драги по ряду вопросов. Либералы и целый ряд общественных деятелей убеждают Драги и популистов изменить свою позицию, прийти к компромиссу.

Если популисты не изменят своего решения, могут быть назначены досрочные выборы (очередные должны пройти весной 2023 года). Президент страны также вправе позволить сформировать новое большинство в действующем составе парламента. Помимо популистов и либералов, в коалицию также входят две из трех правоконсервативных партий (кроме «Братьев Италии»).