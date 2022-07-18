Панама, 18 июля, 2022, 14:19 — ИА Регнум. Правительство Панамы и Национальный альянс за права организованного народа договорились о снижении цены за галлон топлива до 3,25 долларов и прекращении перекрытия дорог в стране. Об этом пишет Prensa Latina.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Панамы

В документе отмечается, что текущий рост цен связан с колебаниями котировок на международном нефтяном рынке и с международной экономической ситуацией в целом.

Профсоюзная организация уточнила, что ее обязательства касаются только ее членов и что с момента подписания соглашения они отменят все дорожные перекрытия (улицы, дороги, национальные автомагистрали и водные пути).

Также в рамках документа будет создан орган по проработке вопросов, связанных с высокой ценой на лекарства и их критической нехваткой.

При этом альянс «Объединение людей за жизнь», еще один из главных участников забастовок, заявил о том, что не ставил подписи под документом. Он также призвал правительство создать единый круглый стол для диалога, осудив действия, направленные на раскол народных сил, борющихся на улицах против текущей экономической ситуации.

Представители организации также осудили попытку Национального альянса за права организованного народа взять на себя представительство всех организаций на национальном уровне и назвали такой факт неприемлемым.