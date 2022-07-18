Москва, 18 июля, 2022, 14:18 — ИА Регнум. Рынок банковских кредитов для физлиц в России в июне восстанавливался резкими темпами, заявила корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик «Фридом Финанс» Наталья Мильчакова.

AlexanderStein Ипотека

«По оценкам ряда бюро кредитных историй, в июне объём выданных ипотечных кредитов вырос на 68–70% по сравнению с маем 2022 года и достиг почти 220 млрд руб. По данным агентства Frank RG, которые были опубликованы в начале июля, российские банки выдали в июне кредиты физлицам на сумму в 675,3 млрд, что почти на 70% превысило объёмы выдачи аналогичных кредитов в мае.

В том числе 52% из выданных в июне кредитов пришлось на необеспеченные потребительские кредиты, что на 80% превысило объёмы выданных кредитов в мае, а на ипотеку пришлось более 37% общего объёма выданных кредитов или почти 250 млрд руб.

При этом рост объёма выданной ипотеки по сравнению с майскими показателями достиг почти 80%. В любом случае, статистика разных авторитетных агентств и кредитных бюро показывает очень высокие, двузначные, темпы роста объёмов кредитования, в том числе ипотечного.

Причиной для такого роста объёмов кредитования стало снижение ключевой процентной ставки ЦБ РФ, за которым последовало снижение ставок по кредитам в коммерческих банках.

Агентство жилищного кредитования «ДОМ. РФ» оценивало размер средней процентной ставки по ипотеке в июне в 10,72% годовых. Для увеличения спроса населения на ипотечные кредиты большое значение имело также снижение ставки по ипотеке с господдержкой в июне с 9% до 7% годовых.

Можно также отметить, что рост спроса на кредитование отчасти является последствием возобновившегося снижения реальных доходов населения.

Россияне сегодня просто не имеют возможности накопить себе на жильё, тем более, что резкие колебания курса рубля способствуют тому, что население предпочитает тратить здесь и сейчас, а не откладывать на будущее. Значит, выход только один — приобретать жильё в ипотеку.

Рост объёмов ипотечного кредитования является, с одной стороны, хорошей поддержкой для отрасли строительства и недвижимости. С другой стороны, слишком быстрые темпы роста кредитования ведут к росту долговой нагрузки населения.

Хотя ипотечное кредитование до сих пор являлось сегментом кредитного рынка с минимальной долей просрочки, которая не превышала 1–3% от общего объёма выданных ипотечных кредитов, пока нельзя сказать, что вопрос о формировании «кредитного пузыря» полностью ушёл с повестки дня», — пояснила эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в России в июне 2022 года количество новых выданных ипотечных кредитов увеличилось на 75% — с 32,9 тыс. до 57,5 тыс. по сравнению с маем.

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