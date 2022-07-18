Кемерово, , 14:16 — REGNUM В 2022 года в Кемеровскую область переселилось 553 соотечественника по государственной программе. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Памятка соотечественникам-переселенцам Gov39.ru

Большинство из переселенцев являются гражданами Казахстана и Киргизии. Один из них четыре года возглавлял поликлинику, а его жена работала в хирургическом отделении.

«Воспользовавшись возможностью, предоставляемой госпрограммой, они подали заявление на получение разрешения на временное проживание и в июле текущего года переехали в город Кемерово», — отметили в ведомстве.

Согласно изменения в законодательстве, граждане Казахстана, Белоруссии, Молдавии и Украины при наличии у них вида на жителсьтво могут обратиться с заявлением о приёме в гражданство России.