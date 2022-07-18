Кастория, , 14:16 — REGNUM Всё больше домов моды отказываются от использования натурального меха, и, к радости защитников животных, санкции против России могут ускорить упадок меховой отрасли, передает 18 июля Reuters.

Меховые изделия womenmag.ru

Санкции ударили по меховому производству Греции, как и по другим секторам, таким как сельское хозяйство. Особенно ярко это проявляется в Кастории — сердце многовековой меховой промышленности Греции, одной из немногих стран ЕС, где пока еще разрешено разводить пушных зверей, несмотря на давление со стороны защитников животных.

На протяжении десятилетий мастерская предпринимателя Антониса Дисиоса была наполнена шумом швейных машин, строчивших шубы для его богатых русских покупателей. В марте из-за санкции Европейского союза против России фирму пришлось в одночасье закрыть.

Дисиосу, как и сотням других предприятий в Кастории, запретили поставлять мех в Россию — главный рынок для меховой отрасли Греции. Не имея покупателей внутри страны, владельцы фирм отправили работников по домам, а их складские помещения заполнились сотнями непроданных изделий.

«Для города наступили худшие времена, — сетует Дисиос. — Мы в отчаянии».

Держа в руках шубу стоимостью 30 000 евро, сшитую из русского соболя — одного из самых дорогих видов меха в мире, меховщик призвал ЕС освободить промышленность от санкций.

«Они должны нас освободить. Или пускай всё забирают и продают сами», — говорит Дисиос.

«Русские традиционно были крупными покупателями. Как видно, этому пришел конец, и это очень хорошая новость», — считает Марк Гловер, представитель Fur Free Alliance — коалиции из более чем 50 групп по защите животных из разных стран мира.

Меховая одежда входит в десятку крупнейших экспортных товаров Греции, но в последние годы ее объем сокращается.

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