Воронеж, , 14:15 — REGNUM Воронежский совет отцов, совместно с местными предпринимателями, уже не первый раз отправляет партию гуманитарного груза для центра гуманитарной помощи «Единой России», расположенном в Херсоне, который курирует депутат Госдумы от Воронежской области Игорь Кастюкевич.

Медикаменты (сс)

Руководство совета отцов Воронежской области Андрей Згонников и Владимир Будников отправили машину медикаментов, которые наиболее часто встречаются среди запроса жителей: препараты от давления, сердечные средства, витамины для детей и взрослых, обезболивающие, успокоительные препараты.

«Сегодня встретили очередной груз из Воронежа здесь, в Армянске. Уже завтра отвезем в Херсон в центр гуманитарной помощи «Единой России» и начнем раздавать лекарства людям. Более 60 наименований препаратов отправили нам общественники и предприниматели, за что я им очень благодарен. Это как раз те «ходовые» лекарства, которые довольно быстро заканчиваются, а спрос на них высокий», — рассказал депутат Госдумы от Воронежской области, замруководителя фракции «Единая Россия», руководитель гуманитарной миссии партии по направлению «Юг» Игорь Кастюкевич.

Воронежские общественники добавили к лекарственному гуманитарному грузу различные изделия медицинского назначения, а совсем юные воронежцы подготовили для российских военных рисунки и записали на видео слова поддержки.

«Передаем Вам наши рисунки. Большая благодарность нашим солдатам, за то, что они для нас делают, при этом рискуя жизнями. Желаю им здоровья, сил и чтобы скорее наступила победа и они вернулись к своим близким живыми и здоровыми!» — сказал житель Воронежа Артем Каракчиев.

Рисунки депутат Госдумы от Воронежской области Игорь Кастюкевич передаст российским военным.

«Воронежцы поддерживают жителей Херсона и уже не первый раз мы формируем грузы для освобожденных территорий. Мы счастливы что наша, временно разделённая Родина, воссоединяется. Победа России предопределена генетическим кодом победителей, выстраданное святостью и чистотой помыслов русского народа освободителя», — отметил руководитель Воронежского регионального отделения «Отцы России» Андрей Згонников.

Гуманитарный груз доставили из Воронежа в Крым, откуда его переправят в Херсонский центр гуманитарной помощи «Единой России». Медикаменты будут выдавать жителям в центре гуманитарной помощи, а также частично разведут по населенным пунктам Херсонской области вместе с продуктовой помощью. К сбору гуманитарной помощи для жителей освобожденных территорий в Воронеже подключились не только общественные организации и национальные общины, региональное отделение партии «Единая Россия», но и предприятия и организации. Периодически гуманитарная миссия в Херсоне принимает продовольственные и лекарственные грузы из Воронежской области.