Воронеж, 18 июля 2022, 14:15 — REGNUM Воронежский совет отцов, совместно с местными предпринимателями, уже не первый раз отправляет партию гуманитарного груза для центра гуманитарной помощи «Единой России», расположенном в Херсоне, который курирует депутат Госдумы от Воронежской области Игорь Кастюкевич.
Руководство совета отцов Воронежской области Андрей Згонников и Владимир Будников отправили машину медикаментов, которые наиболее часто встречаются среди запроса жителей: препараты от давления, сердечные средства, витамины для детей и взрослых, обезболивающие, успокоительные препараты.
Воронежские общественники добавили к лекарственному гуманитарному грузу различные изделия медицинского назначения, а совсем юные воронежцы подготовили для российских военных рисунки и записали на видео слова поддержки.
Рисунки депутат Госдумы от Воронежской области Игорь Кастюкевич передаст российским военным.
Гуманитарный груз доставили из Воронежа в Крым, откуда его переправят в Херсонский центр гуманитарной помощи «Единой России». Медикаменты будут выдавать жителям в центре гуманитарной помощи, а также частично разведут по населенным пунктам Херсонской области вместе с продуктовой помощью. К сбору гуманитарной помощи для жителей освобожденных территорий в Воронеже подключились не только общественные организации и национальные общины, региональное отделение партии «Единая Россия», но и предприятия и организации. Периодически гуманитарная миссия в Херсоне принимает продовольственные и лекарственные грузы из Воронежской области.