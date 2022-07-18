Санкт-Петербург, , 14:40 — REGNUM Партия «Единая Россия» проведёт в Санкт-Петербурге внутрипартийное голосование в преддверии дополнительных выборов в муниципальные советы 17-ти внутригородских территорий города. Об этом 18 июля сообщили в пресс-службе регионального отделения партии в Петербурге.

«Единая Россия» Дарья Драй © ИА REGNUM

Праймериз определит кандидатов, которых партия выдвинет на этапе дополнительных выборов в муниципальные советы. Напомним, что выборы состоятся 11 сентября 2022 года, в единый день голосования. Между теми, кто одержит победу, распределят 38 мандатов.

Отметим, что выдвигать депутатов на выборы начали с 5 июля. Эта процедура завершится к 24 июля.

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