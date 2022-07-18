Париж, , 14:15 — REGNUM И-за растущих цен на энергоносители промышленники и представители деловых кругов Франции говорят о возможности увеличения расходов и даже остановки производства. Об этом 16 июля написало издание Le Monde.

Франция Анна Рыжкова © ИА REGNUM

Отмечается, что один из руководителей предприятия рассказал, что в 2021 году он не покупал на 2022 год электроэнергию по €80 за мегаватт-час, так как считал это слишком дорогим, а сейчас спотовая цена «в 19 раз выше цены регулируемого доступа к исторической атомной электроэнергии в €42».

При этом он указал, что при цене €800 за мегаватт производители начнут терять деньги. Также указывается, что от роста цен в стране страдают не только производства с повышенными энергетическими затратами, но и менее требовательные, а также транспортные компании.

«Счета за электричество и газ, которые итак высокие в 2022 году, вырастут вдвое в 2023 году. Некоторые не смогут заплатить, мы ожидаем потери», — заявил специалист консалтинговой компании в области снижения затрат на электроэнергию Enoptea Ян Дольбо.

Кроме того, он утончил, что для сокращения расходов своего потребления клиенты компании готовы менять машины и производственные агрегаты, при том, что они не планировали этого делать ещё год назад.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 июля стало известно, что власти Франции усилят борьбу с лесными пожарами в департаменте Жиронда и выделят дополнительные ресурсы на это.