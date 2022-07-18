Рим, , 14:12 — REGNUM Группа руководителей общественных и бизнес-объединений Италии 18 июля написали письмо премьер-министру Марио Драги и лидерам ведущих партий с просьбой сделать все возможное для избежания правительственного кризиса.

Италия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Обращение подписали, в частности, представители рабочих профсоюзов, объединений торговли, католических высших учебных заведений, экологов.

Перед страной стоят сейчас серьезные экономические и социальные вопросы, в такой обстановке необходимо единство, а не кризисы в верхах, полагают подписавшие обращение.

Как сообщалось ранее, Драги подал в отставку, объясняя свое решение непрочностью правящей коалиции. Ведущая парламентская партия — популисты из «Движения 5 звезд» воздержались при голосовании о доверии правительству, причиной стали разногласия с Драги по ряду вопросов.

Если популисты не изменят своего решения, могут быть назначены досрочные выборы (очередные должны пройти весной 2023 года), однако президент страны также вправе позволить сформировать новое большинство в действующем составе парламента. Помимо популистов и либералов, в коалицию также входят две из трех правоконсервативных партий (кроме «Братьев Италии»).