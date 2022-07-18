Москва, , 14:09 — REGNUM Арестованный по делу о сбыте наркотиков через даркнет проректор Российской таможенной академии Залим Керефов покончил собой, передаёт 19 июля ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

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Уточняется, что Керефов находился в одиночной камере первого следственного изолятора в Ногинске, куда он был определён судом после задержания на время расследования уголовного дела в его отношении.

Адвокат Алексей Цыганов, представляющий интересы проректора, уголовное дело в отношении Керефова заявил, что уголовное дело будет закрыто по нереабилитирующим основаниям.

Керефову инкриминировался незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере (п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ). По данным следствия, обвиняемый приобрёл наркотическое вещество в размере 2 кг, расфасовал его на мелкие объёмы и продавал через даркнет. Ему грозило до 20 лет лишения свободы.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновске вынесен приговор местному жителю, которого подозревают в попытке наладить сбыт наркотиков.

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