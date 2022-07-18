Рим, , 14:06 — REGNUM Входящие в правящую коалицию леволиберальные партии всеми способами пытаются избежать проведения выборов, заявила 18 июля лидер партии «Братья Италии» Джорджа Мелони.

Джорджа Мелони, лидер «Братьев Италии» Giorgiameloni.it

Именно для этого, как полагает лидер итальянской оппозиции, и организована кампания с «упрашиванием» премьер-министра Марио Драги остаться на своем посту.

Рано или поздно выборы состоятся, народ вынесет свой приговор либералам, добавила Мелони.

Как сообщалось ранее, Драги подал в отставку, объясняя свое решение непрочностью правящей коалиции. Ведущая парламентская партия — популисты из «Движения 5 звезд» воздержались при голосовании о доверии правительству, причиной стали разногласия с Драги по ряду вопросов.

Если популисты не изменят своего решения, могут быть назначены досрочные выборы (очередные должны пройти весной 2023 года), однако президент страны также вправе позволить сформировать новое большинство в действующем составе парламента. Помимо популистов и либералов, в коалицию также входят две из трех правоконсервативных партий (кроме партии Мелони).