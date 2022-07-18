Рим, 18 июля 2022, 14:06 — REGNUM Входящие в правящую коалицию леволиберальные партии всеми способами пытаются избежать проведения выборов, заявила 18 июля лидер партии «Братья Италии» Джорджа Мелони.
Именно для этого, как полагает лидер итальянской оппозиции, и организована кампания с «упрашиванием» премьер-министра Марио Драги остаться на своем посту.
Рано или поздно выборы состоятся, народ вынесет свой приговор либералам, добавила Мелони.
Как сообщалось ранее, Драги подал в отставку, объясняя свое решение непрочностью правящей коалиции. Ведущая парламентская партия — популисты из «Движения 5 звезд» воздержались при голосовании о доверии правительству, причиной стали разногласия с Драги по ряду вопросов.
Если популисты не изменят своего решения, могут быть назначены досрочные выборы (очередные должны пройти весной 2023 года), однако президент страны также вправе позволить сформировать новое большинство в действующем составе парламента. Помимо популистов и либералов, в коалицию также входят две из трех правоконсервативных партий (кроме партии Мелони).