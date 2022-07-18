Брюссель, 18 июля, 2022, 23:43 — ИА Регнум. Переговоры о присоединении Северной Македонии и Албании к ЕС начнутся 19 июля в Брюсселе. Об этом заявил верховный комиссар ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель 18 июля.

European Parliament Жозеп Боррель

Боррель отметил, что переговоры смогут начаться после того, как парламент Северной Македонии проголосовал за так называемую французскую инициативу по разрешению спора с Болгарией вокруг положения болгарского национального меньшинства в стране, македонского языка и прочтения македонской истории.

«Это хорошая новость. У нас немного хороших новостей, но я надеюсь, что это усилит наши действия на балканском направлении», — процитировал телеканал РТС слова Борреля.

Напомним, что после трехдневной дискуссии македонский парламент 16 июля принял французскую инициативу по разрешению спора с Болгарией. Депутаты самой влиятельной оппозиционной партии ВМРО-ДПМНЕ и Партии левых покинули зал заседания до начала голосования. Лидер ВМРО-ДПМНЕ Христиан Мицкоски позже заявил журналистам, что, несмотря на решение парламента, конституция Северной Македонии не будет меняться.

Болгарская сторона требовала, чтобы в конституцию соседней страны были внесены изменения, гарантирующие права болгарскому национальному меньшинству.