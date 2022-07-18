ЕС начинает переговоры о присоединении с Македонией и Албанией
Брюссель, 18 июля, 2022, 23:43 — ИА Регнум. Переговоры о присоединении Северной Македонии и Албании к ЕС начнутся 19 июля в Брюсселе. Об этом заявил верховный комиссар ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель 18 июля.
Боррель отметил, что переговоры смогут начаться после того, как парламент Северной Македонии проголосовал за так называемую французскую инициативу по разрешению спора с Болгарией вокруг положения болгарского национального меньшинства в стране, македонского языка и прочтения македонской истории.
«Это хорошая новость. У нас немного хороших новостей, но я надеюсь, что это усилит наши действия на балканском направлении», — процитировал телеканал РТС слова Борреля.
Напомним, что после трехдневной дискуссии македонский парламент 16 июля принял французскую инициативу по разрешению спора с Болгарией. Депутаты самой влиятельной оппозиционной партии ВМРО-ДПМНЕ и Партии левых покинули зал заседания до начала голосования. Лидер ВМРО-ДПМНЕ Христиан Мицкоски позже заявил журналистам, что, несмотря на решение парламента, конституция Северной Македонии не будет меняться.
Болгарская сторона требовала, чтобы в конституцию соседней страны были внесены изменения, гарантирующие права болгарскому национальному меньшинству.