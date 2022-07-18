София, 18 июля, 2022, 13:59 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Болгарии обнародовало окончательный вариант протокола, регулирующего основные условия интеграции Северной Македонии в структуры Европейского союза. Об этом 18 июля сообщает БНР.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Болгария

Согласно официальной информации, подписанный 17 июля документ обязывает Скопье «вовлечь представителей болгарской диаспоры в политическую жизнь Северной Македонии» и «извиниться перед Софией за акты нетолерантности в отношении болгарского меньшинства в этой бывшей югославской республике».

По предварительным данным, только в этом случае Болгария проголосует за вступление Северной Македонии в ЕС.

Напомним, ранее официальный Скопье подал заявку на членство в Евросоюзе.