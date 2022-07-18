Донецк, 18 июля, 2022, 13:55 — ИА Регнум. Населенный пункт Ясиноватая и город Донецк в Донецкой Народной Республике (ДНР) вновь обстреляли украинские силовики. Об этом 18 июля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

«Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 12:44 — населенный пункт Первомайское — город Донецк (Куйбышевский район): выпущено шесть снарядов калибра 155 мм; 12:50 — населенный пункт Авдеевка — населенный пункт Ясиноватая: выпущено три снаряда калибра 122 мм», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 18 июля в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что украинские боевики вновь обстреляли Михайловку и Пантелеймоновку.