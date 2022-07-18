Калуга, , 13:54 — REGNUM Губернатор Калужской области Владислав Шапша провёл сегодня, 18 июля, очередное заседание областного правительства в режиме видеоконференции. Рассматривался текущий статус реализации региональных проектов. На их исполнение в этом году направлено свыше 22 млрд рублей. Основными источниками финансирования являются федеральный и областной бюджеты.

Пресс-служба правительства Калужской области

По информации заместителя губернатора Дмитрия Разумовского, на отчетную дату доля заключенных контрактов составляет 89%, средний статус реализации региональных проектов — 62%. С третьего квартала уровень достижения национальных программ (проектов) определяется по новой федеральной методике — Калужская область занимает 20-е место среди субъектов Российской Федерации.

Владислав Шапша оценил итоги реализации мероприятий региональных проектов за первое полугодие. Губернатор особо подчеркнул, что результаты этого года должны быть не хуже прошлого и регион обязан войти в десятку лучших по уровню достижения национальных программ. «Мы знаем свои слабые места, где нужно приложить дополнительные усилия. Внимание к этому вопросу не ослабнет, будем контролировать и добиваться лучших результатов», — акцентировал Владислав Шапша.

Губернатор Владислав Шапша Пресс-служба правительства Калужской области

Дмитрий Разумовский также сообщил, что проектным офисом области ведётся мониторинг рисков реализации региональных проектов в части объектов капитального строительства и ремонта. В первую очередь анализируются такие факторы, как низкий уровень технической строительной готовности, наличие признаков недобросовестного подрядчика, нарушения сроков исполнения контрактов, графика работ и поставки оборудования. Еще одна мера контроля — организация на данных объектах систем видеонаблюдения. В соответствии с решением координационного совещания руководителей органов государственной власти и территориальных федеральных органов государственной власти по Калужской области работы по установке видеокамер должны были завершиться до 1 июля этого года. В настоящее время на 48 объектах капительного строительства и ремонта камеры не установлены, в том числе из-за отсутствия технических возможностей.

Губернатор поручил своему заместителю Ольге Ивановой проанализировать сложившуюся ситуацию и принять необходимые меры для её решения.