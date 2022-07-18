Ярославль, 18 июля 2022, 13:51 — REGNUM Некачественная молочная продукция выявлена в бюджетных учреждениях Ярославской области. Об этом сообщает управление Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям.
В июне 2022 года специалисты ведомства отобрали пробы сливочного масла «Крестьянское».
В ведомстве не назвали, в какие именно учреждения поставлялся фальсификат. Предприятия-изготовители фальсифицированной продукции предупредили о недопустимости нарушения технического регламента Таможенного союза.