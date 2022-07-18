Ярославль, 18 июля, 2022, 13:51 — ИА Регнум. Некачественная молочная продукция выявлена в бюджетных учреждениях Ярославской области. Об этом сообщает управление Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям.

Agro2b.ru Сливочное масло

В июне 2022 года специалисты ведомства отобрали пробы сливочного масла «Крестьянское».

«По результатам проведенных исследований установлено несоответствие представленных образцов продукции по показателю «фальсификация жировой фазы масла и масляной пасты из коровьего молока жирами немолочного происхождения методом газовой хроматографии массовой доли метиловых эфиров жирных кислот», — сообщили в Россельхознадзоре.

В ведомстве не назвали, в какие именно учреждения поставлялся фальсификат. Предприятия-изготовители фальсифицированной продукции предупредили о недопустимости нарушения технического регламента Таможенного союза.