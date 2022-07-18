София, , 13:50 — REGNUM Основным приоритетом деятельности нового правительства Болгарии должно стать развитие инновационных технологий в науке и технике. Об этом в своём официальном выступлении 18 июля заявил болгарский президент Румен Радев, передает БНР.

Румен Радев Rumenradev.org

По его словам, в условиях жесточайшего экономического и энергетического кризиса Болгария «нуждается в осуществлении новых идей, способных спасти страну от упадка».

«Только сделав акцент на указанные отрасли, очередной кабмин сможет продержаться у власти до конца своей каденции», — отметил, в частности, он.

Напомним, 18 июля Радев планирует вручить третий по счету мандат на формирование кабинета министров Болгарии. Упомянутый документ будет передан представителям Болгарской социалистической партии (БСП).