Донецк, 18 июля, 2022, 13:47 — ИА Регнум. Населенные пункты Михайловка и Пантелеймоновка в Донецкой Народной Республике (ДНР) вновь обстреляли украинские силовики. Об этом 18 июля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Артиллерия ВСУ

«Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 13:00 — населенный пункт Новгородское — населенный пункт Михайловка: выпущено три снаряда калибра 152 мм; 13:00 — населенный пункт Новгородское — населенный пункт Пантелеймоновка: выпущено шесть снарядов калибра 152 мм», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 18 июля в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что ВСУ обстреляли Михайловку в ДНР из артиллерии.