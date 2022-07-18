Сеул, , 13:49 — REGNUM 16 июля в центре Сеула состоялся 23-й Сеульский фестиваль квир-культуры, в котором приняли участие представители ЛГБТ-сообщества, а также их сторонники и правозащитники. Об этом сообщает Yonhap News.

Флаги ЛГБТ Gyrostat

Размахивая радужными флагами, которые символизирует движение ЛГБТ, участники мероприятия выступили против дискриминации, изоляции, разжигания ненависти и насилия в отношении сексуальных меньшинств.

По данным организаторов, в фестивале приняли участие около 135 тыс. человек, однако по данным полиции, число участников не превышало 14 тыс. человек.

Сообщается, что мероприятие проходило в условиях усиленных мер безопасности, поскольку в квир-фестивале приняли участие новый посол США в Южной Кореи Филип Голдберг и другие иностранные дипломаты.

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В ходе своего выступления Голдберг пообещал всемерно поддерживать южнокорейское ЛГБТ-сообщество в рамках защиты прав человека.

Между тем представители христианских и консервативных организаций провели рядом с Seoul Plaza, где проводился квир-фестиваль, собственное мероприятие, в ходе которого высказали своё негативное мнение в адрес тех, кто пытается уничтожить семейные ценности.

По данным полиции, между противостоящими группировками происходили словесные перепалки, но сообщений о физических столкновениях не поступало.

Южнокорейское ЛГБТ-сообщество проводит фестивали ежегодно, начиная с 2000 года. В 2020–2021 году мероприятия не проводились из-за пандемии коронавируса.