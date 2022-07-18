Брюссель, , 13:46 — REGNUM О своём несогласии с критикой политики со стороны ряда стран Евросоюза антироссийских санкций заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель 18 июля перед началом в Брюсселе заседания глав МИД стран сообщества, где предлагается усилить расширить санкционные меры ЕС против России.

Жозеп Боррель Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperaci

«Идут дебаты относительно эффективности санкций, насколько они затрагивают нас больше, чем Россию. Некоторые европейские лидеры даже говорили, что санкции были ошибкой… Я не считаю, что это ошибка, мы должны были их ввести и продолжим это делать», — сказал он.

Также Боррель заявил, что не считает, что нефтяные цены возросли из-за введённых странами Запада санкций против России.

«Цены на нефть, напротив, упали, достаточно посмотреть на графики. Цены находятся сейчас на февральском уровне», — отметил глава дипломатии ЕС.

При этом он уточнил, что главы МИД сообщества в этот раз будут рассматривать не введение нового пакета антироссийских санкций, а усиление эффективности уже введённых мер и запрет на импорт золота из РФ, а также новый список индивидуальных санкций.

Как сообщало, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что В ходе своего визита в Тегеран президент России Владимир Путин проведёт встречу с верховным лидером Ирана Али Хаменеи.