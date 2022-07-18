Брюссель, 18 июля 2022, 13:46 — REGNUM О своём несогласии с критикой политики со стороны ряда стран Евросоюза антироссийских санкций заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель 18 июля перед началом в Брюсселе заседания глав МИД стран сообщества, где предлагается усилить расширить санкционные меры ЕС против России.
«Идут дебаты относительно эффективности санкций, насколько они затрагивают нас больше, чем Россию. Некоторые европейские лидеры даже говорили, что санкции были ошибкой… Я не считаю, что это ошибка, мы должны были их ввести и продолжим это делать», — сказал он.
Также Боррель заявил, что не считает, что нефтяные цены возросли из-за введённых странами Запада санкций против России.
«Цены на нефть, напротив, упали, достаточно посмотреть на графики. Цены находятся сейчас на февральском уровне», — отметил глава дипломатии ЕС.
При этом он уточнил, что главы МИД сообщества в этот раз будут рассматривать не введение нового пакета антироссийских санкций, а усиление эффективности уже введённых мер и запрет на импорт золота из РФ, а также новый список индивидуальных санкций.
Как сообщало, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что В ходе своего визита в Тегеран президент России Владимир Путин проведёт встречу с верховным лидером Ирана Али Хаменеи.