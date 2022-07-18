Москва, 18 июля, 2022, 13:45 — ИА Регнум. Все фракции в течение весенней сессии действовали крайне ответственно. Об этом 18 июля заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

Дарья Антонова ИА REGNUM Михаил Мишустин

«Все фракции в течение весенней сессии действовали крайне ответственно, несмотря на разные политические программы. Среди наиболее важных документов, принятых в эти месяцы — налоговые льготы для людей ряда отраслей, корректировки бюджетного кодекса для обеспечения финансовой стабильности региональных бюджетов, индексаций пенсий и поддержка семей с детьми», — заявил Мишустин.

«Уверен, что мы можем рассчитывать на эффективное сотрудничество и в дальнейшем. В том числе — в рамках парламентского контроля за тем, как реализуются принятые решения в регионах», — указал он.