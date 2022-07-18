Таллин, 18 июля, 2022, 13:42 — ИА Регнум. Волостная управа Пыхья-Сакала (южная Эстония) подала ходатайство о перезахоронении останков, захороненных в братских могилах советских воинов, погибших при освобождение республики от нацистской Германии.

Иван Шилов ИА REGNUM Эстония

Как сообщил портал новостей гостелерадиовещания Эстонии ERR, братские могилы находятся в городах Сууре-Яани и Выхма, а также деревне Пилиствере. Речь идет также о демонтаже надгробных памятников.

Волостной старейшина Пыхья-Сакала Юри Хансен и председатель собрания Прийт Тообал в пояснении к просьбе, направленной в действующую при Министерстве обороны Комиссию по защите воинских захоронений, пишут, что «находящиеся в неподходящих для захоронения местах останки погибших следует перезахоронить на одном из волостных кладбищ и отметить военные могилы мемориальными досками, информация на которых основана на реальных исторических фактах».

Волостные старейшины считают, что наряду с перезахоронением останков оправдано и перемещение надгробий.

Одна братская могила расположена в селе Пилиствере, где захоронено 26 погибших военнослужащих. На лицевой стороне надгробия установлена табличка с текстом на эстонском и русском языках: «Вечная слава героям, павшим в борьбе с врагом и отдавшим свою жизнь за свободу и счастье нашего народа».

Еще одно братское захоронение находится в городе Сууре-Яани, где предположительно похоронено 24 человека, двое из них указаны поименно.

Третье массовое захоронение и мемориал Второй мировой войны находятся в городе Выхма, где захоронено 60 советских солдат. На лицевой стороне мраморной плиты написано на эстонском и русском языках: «Вечная слава героям, павшим в боях с врагом и отдавшим свою жизнь за свободу и счастье нашего народа».