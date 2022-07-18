Париж, 18 июля, 2022, 13:40 — ИА Регнум. Президент Объединенных Арабских Эмиратов шейх Мохаммед бин Зайд аль-Нахайян встретился со своим французским коллегой президентом Эммануэлем Макроном в Париже в начале двухдневного визита, посвященного соглашениям в области топлива и транспорта, в то время как Франция стремится диверсифицировать источники энергоресурсов, передает 18 июля агентство France-Presse.

Prime Minister's Office (India) Мухаммед бен Заид Аль Нахайян

«Это сильный и символический жест», — говорится о визите в заявлении представителя французского президента.

У Макрона сложились хорошие отношения с главой ОАЭ, который совершает свой первый зарубежный визит в качестве президента. Между обеими странами идет поток инвестиций, а недавно Франция заключила с Эмиратами крупную сделку по продаже военного самолета Rafale.

Страны также договорятся о глобальном стратегическом энергетическом партнерстве для работы над общими проектами в таких секторах, как водородная, возобновляемая и ядерная энергетика.

Также будет создан новый франко-эмиратский деловой совет, который возглавит глава TotalEnergies Патрик Пуянне.