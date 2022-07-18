Тункинский район, Бурятия, , 13:37 — REGNUM В Тункинском районе Бурятии задержан 60-летний местный житель по обвинению в убийстве двух односельчан. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону, преступление произошло поздно вечером 17 июля.

Орудие убийства в Бурятии СУ СКР по Бурятии

Подозреваемый жил в селе Кырен с 67-летним братом своей бывшей сожительницы. По данным ведомства, в тот вечер к ним в гости пришла знакомая женщина 37 лет, с которой они начали распивать спиртное. Во время гулянки между мужчинами произошёл конфликт, в ходе которой подозреваемый много раз ударил собутыльника ножом.

«После этого злоумышленник переключился на женщину, которая пыталась помещать его действиям, и также нанес ей несколько ударов ножом в грудную клетку. Оба потерпевших от полученных повреждений скончались на месте происшествия», — отметили в ведомстве.

После этого мужчина лёг спать, а утром рассказал о расправе знакомым, которые уже вызвали полицию. К настоящему времени подозреваемый задержан, у него изъято также орудие преступления — складной нож-«бабочка». После допроса будет решаться вопрос о мере пресечения.