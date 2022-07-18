Донецк, 18 июля, 2022, 13:36 — ИА Регнум. С начала эскалации ситуации в Донбассе 17 февраля киевские боевики выпустили по территории Донецкой Народной Республики (ДНР) в ходе более чем шести тысяч обстрелов в общей сложности свыше 50,9 тысячи боеприпасов. Об этом 18 июля сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

VoidWanderer «Точка-У»

«За 152 дня эскалации СЦКК ДНР зафиксировано 6089 фактов ведения огня, из них с применением тяжелого вооружения — 5760. Всего противником выпущено 50 960 боеприпасов различного калибра», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что в это число входит 31 ракета из оперативно-тактических ракетных комплексов «Точка-У», 14 ракет из реактивных систем залпового огня (РСЗО) БМ-30 «Смерч», 151 ракета из РСЗО БМ-27 «Ураган» и 9016 ракет из РСЗО БМ-21 «Град».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин рассказал, что на данный момент войсками республики была полностью перекрыта в двух районах соединяющая Авдеевку и Константиновку дорога.