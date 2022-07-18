Москва, , 13:34 — REGNUM Премьер-министр России Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами 18 июля пожелал Юрию Борисову успехов на посту главы «Роскосмоса».

Михаил Мишустин Иван Шилов © ИА REGNUM

«Отдельно хочу поблагодарить Юрия Ивановича Борисова за совместную работу. Указом президента он назначен руководителем государственной корпорации «Роскосмос». Желаю Юрию Ивановичу успеха и продуктивной работы на ответственном посту», — заявил Мишустин.

«Хотел бы также поблагодарить Дмитрия Олеговича Рогозина, который четыре года руководил этой государственной корпорацией. Уверен, что в скором времени он займёт своё место в строю», — добавил он.