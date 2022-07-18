Москва, 18 июля, 2022, 13:34 — ИА Регнум. Премьер-министр России Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами 18 июля пожелал Юрию Борисову успехов на посту главы «Роскосмоса».

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Мишустин

«Отдельно хочу поблагодарить Юрия Ивановича Борисова за совместную работу. Указом президента он назначен руководителем государственной корпорации «Роскосмос». Желаю Юрию Ивановичу успеха и продуктивной работы на ответственном посту», — заявил Мишустин.

«Хотел бы также поблагодарить Дмитрия Олеговича Рогозина, который четыре года руководил этой государственной корпорацией. Уверен, что в скором времени он займёт своё место в строю», — добавил он.