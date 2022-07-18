Москва, 18 июля, 2022, 13:34 — ИА Регнум. Сотрудники посольства США в Киеве покинули Украину. Об этом 18 июля заявил посол ЛНР в Москве Родион Мирошник в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Александр Горбаруков ИА REGNUM США

По его словам, это обстоятельство может говорить о том, что США знают нечто, что побудило их пойти на такой шаг.

«США увели свое посольство. Эти люди что-то знают. Подразделения украинской армии курируются Пентагоном», — сказал Мирошник.