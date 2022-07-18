Нижний Новгород, , 13:31 — REGNUM В отношении бывшего начальника отдела материально-технического обеспечения ФГКУ «Поликлиника № 2 ФТС» вынесен приговор по обвинению в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СКР.

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Установлено, что бывший сотрудник таможни с 2017 по 2019 годы получил взятку на общую сумму около 7 млн рублей. За деньги он обеспечивал победу в аукционах одной из коммерческих организаций. В дальнейшем он помогал беспрепятственно принять медицинское оборудование и расходные материалы для нужд поликлиники.

Преступная деятельность таможенника была пресечена в результате проведения оперативной работы сотрудниками УФСБ России по Нижегородской области и службы по противодействию коррупции Приволжского таможенного управления.

Судом ему назначено наказание в виде 8 лет и 6 месяцев лишения свободы и штрафа в размере 14,2 млн рублей.

Для недопущения подобных преступлений в контролирующие органы и руководству таможенного органа направлено представление об устранении обстоятельств, которые способствовали совершению противоправных действий.

Как сообщало ИА REGNUM, Уральская транспортная прокуратура наложила арест на имущество участника внеэкономической деятельности из-за неуплаты таможенных платежей. Задолженность мужчины составила более 150 тысяч рублей.

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