Москва, 18 июля, 2022, 13:31 — ИА Регнум. В Иране состоятся переговоры по сирийскому урегулированию. Об этом сегодня, 18 июля, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью Гостелерадио Ирана, показанное в эфире «Россия 24».

Иван Шилов ИА REGNUM Иран

Представитель Кремля уточнил, что процесс сирийского урегулирования будет в основе визита президента России Владимира Путина в Тегеран в рамках трехсторонних переговоров.

«Переговоры Россия, Иран и Турция — очень важный формат. Это единственный международный формат, реально способствующий сейчас сирийскому урегулированию», — пояснил Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия и Иран имеют возможность выстроить сотрудничество для минимизации последствий санкций, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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