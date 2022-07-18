Москва, , 13:30 — REGNUM Вице-премьер Денис Мантуров будет отвечать за социально-экономическое развитие Уральского федерального округа. Об этом 18 июля заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

Денис Мантуров Kremlin.ru

«На новой должности вы будете курировать вопросы государственной политики в сфере промышленности, а также выполнение программ развития атомной, ракетно-космической, судостроительной, авиационной, радиоэлектронной и оборонной отраслей, осуществлять технологический и атомный надзор», — заявил Мишустин.

«В правительстве все вице-премьеры дополнительно к своим отраслевым полномочиям отвечают за социально-экономическое развитие конкретных федеральных округов. За вами будет закреплён промышленно ориентированный Уральский ФО», — указал он.

Мишустин поставил акцент на необходимости повысить инвестиционную привлекательность округа.