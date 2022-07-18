Москва, , 13:30 — REGNUM Заявление канцлера Германии Олафа Шольца лишь подтвердило, что Россия сегодня ведёт две специальные операции одновременно, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в понедельник, 18 июля.

Канцлер Германии Олаф Шольц (сс) Sandro Halank. Wikimedia Commons

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Как сообщалось ранее, Шольц заявил, что страны Запада не намерены отменять антироссийские санкции даже в случае заключения между Москвой и Киевом мирного соглашения, если условия этого соглашения будут Украине «навязаны».

"Заявление канцлера Шольца по так называемым «санкциям» в отношении нашей страны не содержит ничего принципиально нового. Оно лишь подтвердило, что Россия сегодня ведёт, условно говоря, две специальные операции: одну на территории бывшей Украины, другую в мировой политике и экономике. Цель первой — исключить угрозу нашей стране с украинской территории, сделать её нормальным государством, цель второй — лишить США и их союзников возможности оказывать на нашу страну политическое и экономическое давление.

Для достижения первой цели необходимо сменить правящий на Украине режим, обеспечить равные права всем населяющим её гражданам и народам. Киев должен быть лишён не только своего собственного военного потенциала, но и возможности принимать иностранное военное присутствие и иностранную военную помощь в любом виде. Само собой разумеется, что все территории, которые понадобится освободить для этого, должны получить право самим определить свою дальнейшую судьбу.

Что же касается Запада в целом, то разговор с ним уже переведён в другую плоскость. Речь идёт не о том, отменят или не отменят США и их союзники те экономические меры давления, которые они уже применили против нашей страны или ещё применят, а о том, насколько в результате наших контрмер пострадают их экономики и граждане западных стран. Западу почти удалось сделать нашу страну своим сырьевым придатком, и он вольготно жил на разграблении России тридцать лет. Запад привык к этому, но теперь ему уже плохо, а будет ещё хуже.

Шольцу сегодня надо бы думать не о том, примут натовцы или не примут соглашение между Москвой и Киевом на тех условиях, которые продиктует Россия, а сколько сама Европа протянет в навязанных ей Россией условиях газа по 2 тыс. долларов за тысячу кубометров и нефти по 100 — 150 долларов за баррель. В том, что Германия выйдет из нынешнего своего внешнеполитического и внутреннего кризиса «более сильной», как полагает Шольц, я сильно сомневаюсь, а вот то, что наша страна крепнет день ото дня, как крепнет и поддержка её политики в мировом сообществе, мы видим наглядно», — отметил Михаил Демурин.