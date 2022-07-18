Воронеж, 18 июля, 2022, 13:30 — ИА Регнум. Авария с участием автобуса и трёх легковых автомобилей произошла в Воронеже 18 июля, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.

Пресс-служба ГУ МВД по Воронежской области На месте аварии

Авария произошла около 11:40 в центре города — у дома №23 по улице Кольцовской. Столкнулись автобус марки ПАЗ, а также автомобили Kia, Renault и Toyota.

По предварительным данным, пострадавших в автоаварии нет. На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД, устанавливаются все обстоятельства аварии.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 июля в Воронеже женщина-пассажир получила травмы, упав в автобусе из-за резкого торможения. Пострадавшую госпитализировали.