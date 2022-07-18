Санкт-Петербург, , 13:35 — REGNUM За минувшие сутки в больницы Санкт-Петербурга доставили для госпитализации 17 пациентов с COVID-19, что на восемь человек больше, чем сутками ранее. Об этом 18 июля сообщили в региональном оперштабе.

Машина скорой помощи Дарья Драй © ИА REGNUM

В Северной столице на лечении ковида и пневмонии в стационарах находятся 868 человек (+33 пациента к предыдущим суткам). Из них 119 человек (-1) лежат в отделениях реанимации. К аппаратам ИВЛ подключены 22 человека (-3). Из медицинских стационаров за сутки выписали лишь семь петербуржцев (-17).

На домашнем лечении ковида в Петербурге находятся 2004 пациента. За сутки этот показатель никак не изменился.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Санкт-Петербурге за сутки выявили 517 случаев заражения коронавирусной инфекцией (+82). Скончались от ковида, как основной причины смерти, за сутки шесть больных (-2). Вылечились от вируса 28 пациентов (-34).

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