Джидинский район, Бурятия, , 13:29 — REGNUM В министерстве здравоохранения Бурятии рассказали о состоянии пациента, которого доставили в Петропавловскую районную больницу с огнестрельным ранением, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Ружьё злоумышленника. Бурятия СУ СКР по Бурятии

«На 18 июля, 16.30, пострадавший находится в реанимации, состояние тяжёлое, но стабильное», — заявили в ведомстве.

Как отмечается, медики прилагают все усилия для спасения и сохранения жизни потерпевшего. В минздраве также призвали СМИ не распространять недостоверную информацию.

Напомним, стрельба в селе Джида произошла поздно вечером 17 июля. Ранее неоднократно судимый мужчина подстрелил из обреза 61-летнего односельчанина и его сына. Пожилой потерпевший в результате скончался.

Читайте ранее в этом сюжете: Убит пенсионер, его сын ранен — подробности стрельбы в Бурятии