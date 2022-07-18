Джидинский район, Бурятия, 18 июля, 2022, 13:29 — ИА Регнум. В министерстве здравоохранения Бурятии рассказали о состоянии пациента, которого доставили в Петропавловскую районную больницу с огнестрельным ранением, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

СУ СКР по Бурятии Ружьё злоумышленника. Бурятия

«На 18 июля, 16.30, пострадавший находится в реанимации, состояние тяжёлое, но стабильное», — заявили в ведомстве.

Как отмечается, медики прилагают все усилия для спасения и сохранения жизни потерпевшего. В минздраве также призвали СМИ не распространять недостоверную информацию.

Напомним, стрельба в селе Джида произошла поздно вечером 17 июля. Ранее неоднократно судимый мужчина подстрелил из обреза 61-летнего односельчанина и его сына. Пожилой потерпевший в результате скончался.