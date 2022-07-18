Ачинск, Красноярский край, , 13:27 — REGNUM Заключена под стражу 60-летняя жительница Ачинска (Красноярский край), убившая мужчину. Об этом ИА REGNUM сообщили 18 июля в Главном следственном управлении СКР по Красноярскому краю и Хакасии.

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Расследование уголовного дела против женщины продолжается (ч. 1 ст. 105 УК РФ — «Убийство»). Суд избрал ей меру пресечения в виде заключения под стражу. В ближайшее время горожанке будет предъявлено обвинение.

По версии следствия, в 2021 году заочным решением суда квартиру, принадлежащую женщине, выставили на торги за неуплату кредитных обязательств. 44-летний житель Красноярска купил эту квартиру в сентябре 2021 года. Он позволил женщине на какое-то время продолжить жить в квартире.

Днём 16 июля 2022 года женщина встретилась с владельцем квартиры. Она хотела попросить его позволить ей ещё немного там пожить. Съезжать с квартиры женщина не хотела.

После этого горожанка, находясь на заднем пассажирском сиденье автомобиля «Тойота Камри», достала из сумочки кухонный нож и не менее двух раз ударила находившегося на переднем пассажирском сиденье мужчину.

Водитель сразу же остановил автомобиль, оказавшись в этот момент возле больницы. Потерпевший вышел из автомобиля, прошёл несколько шагов, упал и умер.

Расследование уголовного дела продолжается.

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