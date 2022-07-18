Калуга, 18 июля, 2022, 14:43 — ИА Регнум. В Калужской области за минувшие сутки госпитализированы два ковид-пациента, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба от 18 июля.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Положительные результаты тестов на коронавирус за последние сутки подтверждены у 16 человек. Днём ранее, 17 июля, в регионе было зарегистрирован 21 случай заражения. С начала пандемии в Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 104 973 человек, 103 206 человек выздоровели.

За минувшие сутки случаев смерти от осложнений, вызванных COVID-19, не зафиксировано. Всего с начала пандемии в регионе скончались 1 453 человека с подтверждённым заражением новой коронавирусной инфекцией.