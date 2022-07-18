Москва, 18 июля, 2022, 13:25 — ИА Регнум. В Кремле следят за заявлениями претендентов на пост премьер-министра Великобритании в адрес России. Об этом 14 июля заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Все претенденты на этот пост они не могут похвастаться, наверное, дипломатической сдержанностью. Но скорее это их проблема. Безусловно, все высказывания и заявления мы тщательно фиксируем», — заявил Песков.