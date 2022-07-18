Москва, , 13:22 — REGNUM Россия продолжит участвовать в работе G20. Об этом 18 июля заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Российская сторона продолжает и участвует в подготовке к саммиту. Мы участвуем во всех форматах «двадцатки», имеем приглашение на саммит. В дальнейшем будут приниматься решения о целесообразности того или иного участия в этом саммите», — заявил Песков.

«Участие в любом случае будет. Программ каких-то двусторонних встреч ещё не прорабатывалась», — указал он.