Москва, , 13:22 — REGNUM Россия и Иран имеют возможность выстроить сотрудничество для минимизации последствий санкций. Об этом сегодня, 18 июля, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью Гостелерадио Ирана, показанное в эфире «Россия 24».

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Песков подчеркнул, что Иран не первое десятилетие находится под санкциями и хорошо адаптировался к тому, чтобы развиваться и повышать благосостояние своего народа, несмотря на ограничения.

«Россия тоже привыкла к санкциям. Ограничения против страны вводились еще со времен СССР. Поэтому такое положение дел позволит двум странам минимизировать ущерб от санкций», — отметил он.

Как сообщало ИА REGNUM, Иран является другом и партнёром России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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