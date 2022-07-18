Стокгольм, 18 июля, 2022, 13:25 — ИА Регнум. Крайне важно, чтобы соглашение между перевозчиком SAS и бастующими пилотами было достигнуто как можно скорее, чтобы предотвратить еще большие денежные потери. Об этом главный переговорщик от авиакомпании SAS Марианна Хернес заявила журналистам на улице в Стокгольме по пути в место для переговоров, передает телеканал SVT.

Natalia Semenova Стокгольм, Швеция

«Скоро-скоро, уже начинает что-то вырисовываться», — сказала она представителям СМИ, когда спешила войти в здание.

По словам Хернес, скандинавские профсоюзы пилотов из Дании, Швеции и Норвегии начинают сближаться с позицией SAS.

Напомним, что ранее о близком завершении трудового спора заявили и в Шведской ассоциации пилотов.

В свою очередь Хенрик Тирегод, председатель Датской ассоциации пилотов, не считает, что переговоры 18 июля будут столь же продолжительными, как в эти выходные.

«Сейчас мы соберемся и поговорим о последних деталях, что там нужно, и посмотрим, что из этого выйдет», — сказал журналистам Тирегод.