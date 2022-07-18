Москва, , 13:19 — REGNUM Ситуация текущая в российская экономике не простая, но далека от того, чего пророчил ей Запад. Об этом 18 июля заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Ситуация текущая — она осложняется недружелюбными средой, недружелюбным окружением со стороны коллективного Запада. Но в то же время она гораздо лучше того, чего ожидал тот самый коллективный Запад, когда пошёл на попытки блокады нас, блокады нашей экономики, введения санкций», — заявил Песков.

«В комплексе ситуация имеет проблемы, но она лучше, чем то, что ожидали западники», — указал он.