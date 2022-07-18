Ижевск, , 13:17 — REGNUM С заявлением о краже денег дистанционным способом в полицию обратился 28-летний житель Воткинска. Об э том сообщает пресс-служба управления МВД по Удмуртии.

Телефонный мошенник U.S. Marine Corps

Мужчина рассказал, что в начале июля он увидел в интернете объявление о возможности получить дополнительный заработок на вложениях в инвестиции. На указанном в сети сайте он оставил заявку. Через некоторое время ему позвонил неизвестный и представился консультантом. В течение суток он уговорил мужчину внести на специальный счет 750 тыс. рублей для мгновенного получения прибыли.

После перевода денег, и личных средств, и кредитных, лжеконсультант перестал выходить на связь. Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве, совершенном в крупном размере.

Как сообщало ИА REGNUM, Сбербанк прогнозирует дальнейшее восстановление числа случаев телефонного мошенничества в России после непродолжительного спада, отмеченного весной 2022 года. Количество фиксируемых случаев телефонного мошенничества растёт и на сегодняшний составляет порядка 60-70% от уровня начала года.

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