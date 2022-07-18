Лондон, , 13:18 — REGNUM Пилотажная группа ВВС Южной Кореи получила две высшие награды на крупнейшем в мире военном авиасалоне, прошедшем в Великобритании с 15 по 17 июля. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на пресс-службу ВВС Южной Кореи.

Авиашоу (сс) Mike Beauregard

Команда «Черные орлы» (Black Eagles) завоевала Мемориальный меч короля Хусейна за лучшую общую летную демонстрацию и награду As the Crow Flies Trophy на трехдневном Royal International Air Tattoo (RIAT).

В последний раз пилотажная группа получала аналогичные награды девять лет назад.

В ходе 25-минутных показательных полётов южнокорейские пилоты выполнили сложные воздушные манёвры, рисуя на небе символ корейского национального флага. 16 июля пилоты совершили облёт Мемориала британских участников Корейской войны.

С 18 по 22 июля у южнокорейских пилотов запланированы показательные выступления на Международном авиакосмическом салоне в Фарнборо, графство Хэмпшир.

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