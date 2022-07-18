Москва, , 13:15 — REGNUM Киевский режим всеми силами пытается сорвать референдумы о вхождении в состав России освобожденных территорий. Об этом 18 июля заявил посол ЛНР в Москве Родион Мирошник в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Украина Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Именно такими устремлениями Мирошник и объяснил постоянные обстрелы мирного населения украинскими военными.

«Они активно долбят по населению, чтобы нагнать страху, чтобы люди не пошли на референдум, чтобы они не проголосовали», — сказал Мирошник.

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