Москва, 18 июля, 2022, 13:15 — ИА Регнум. Киевский режим всеми силами пытается сорвать референдумы о вхождении в состав России освобожденных территорий. Об этом 18 июля заявил посол ЛНР в Москве Родион Мирошник в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

Именно такими устремлениями Мирошник и объяснил постоянные обстрелы мирного населения украинскими военными.

«Они активно долбят по населению, чтобы нагнать страху, чтобы люди не пошли на референдум, чтобы они не проголосовали», — сказал Мирошник.